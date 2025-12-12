Wer und was ging 2025 viral? Die Social-Media-Trends des Jahres

Im November gingen Videos von Konzerten der Popsängerin Zara Larsson durch die Decke. Für ihren Song «Lush Life» holte sie einen Fan auf die Bühne, um den passenden Tanz mit ihr zu performen. Dabei kam es zu beeindruckenden Szenen und Nachstellungen des Tanzes waren im Anschluss überall auf TikTok zu sehen.