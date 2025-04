«Wer weiss denn sowas?»-Abschied von Elton: «Das war es also... Puh!!!»

Elton (54) hat sich als Teamkapitän aus der ARD–Quizshow «Wer weiss denn sowas?» verabschiedet. In der XXL–Sonderausgabe von Samstagabend wurde es noch einmal emotional. Am Schluss flossen die Tränen, als Moderator Kai Pflaume (57) und Teamkapitän–Kontrahent Bernhard Hoëcker (55) den scheidenden Showstar umarmten. Diese Szene zeigte Elton auch im Anschluss an die Ausstrahlung der Sendung, die am 17. März aufgezeichnet worden war, in einer Instagram–Story.