«Wer weiss denn sowas?» läuft 25 Stunden durchgehend live

Die Sendung beginnt am 24. Oktober um 18:00 Uhr mit einer Doppelfolge live im Ersten und in der ARD-Mediathek, bevor es um 19:45 Uhr live in der Mediathek weitergeht. Man wolle so «eine noch nie dagewesene Möglichkeit» bieten, die Quizshow einen ganzen Tag rund um die Uhr live mitzuerleben, heisst es. Am folgenden Dienstag gibt es ab 17:15 Uhr das Finale im Ersten und in der Mediathek in einer Doppelfolge.