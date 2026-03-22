«Wer weiss wie wann was war?» soll noch dieses Jahr weitergehen

«Match made in Entertainment–Heaven»

Mit der Show habe man «bei Show–Fans voll ins Schwarze getroffen», betont Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, in einer Pressemitteilung am Sonntagvormittag. Sie schwärmt von einem «aussergewöhnlichen Erfolg», der «zweifelsfrei» mit dem prominenten Moderationsduo zusammenhänge. Die beiden seien «ein Match made in Entertainment–Heaven.» Leschek findet: «Ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik und Comedy hat bei WWWWWW eine neue Heimat gefunden. Barbara Schöneberger und Stefan Raab beherrschen die gesamte Klaviatur des Entertainments. Stefan hat in der Bühnen–Queen Barbara Schöneberger die perfekte Show–Partnerin gefunden, mit der er seine Unterhaltungs–Power voll ausleben kann und auch noch eine ganz neue Facette von sich zeigt.»