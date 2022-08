«Wer wird Millionär?»: Hat ein Kandidat drei Millionen Euro abgesahnt?

An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpften Kandidatinnen und Kandidaten seit vergangenen Montag um den Einzug in die Finalsendung der «3-Millionen-Euro-Woche» bei der RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?» (auch bei RTL+). Am Donnerstagabend traten nun die Besten an, um möglicherweise den höchsten Gewinn in der Geschichte der Show zu erspielen. Schon im Frühjahr lud Moderator Günther Jauch (66) zur Spezialwoche ein, doch niemand nahm den Hauptgewinn mit nach Hause.