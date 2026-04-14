«Wer wird Millionär?»-Kandidat erreicht die Millionenfrage

Im März 2020 erquizzte sich Ronald Tenholte eine Million Euro. Damit kürte er sich zu einem der Hauptgewinner in einer regulären Folge von «Wer wird Millionär?». Und zum bisher letzten. Seit ziemlich genau sechs Jahren also kein Konfettiregen mehr im Studio der RTL–Show. Günther Jauch (69) durfte auch schon lange mehr keine Millionenfrage vorlesen. Dies kam zuletzt vor über zweieinhalb Jahren vor. Doch in der Sendung am heutigen Montag (13. April) sorgt ein Kandidat dafür, dass diese Negativserie zu Ende geht. Doch der Reihe nach.