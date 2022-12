«Wer wird Millionär?» lockt erneut mit drei Millionen Euro

In einer Spezialwoche vom 2. bis 6. Januar 2023 gibt es in der RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?» wieder bis zu drei Millionen Euro zu gewinnen. Das teilte der Sender am Mittwoch mit. Bereits im Frühjahr und August war die Kultsendung mit Günther Jauch (66) in die «3-Millionen-Euro-Woche» gegangen. Den Hauptgewinn konnte jedoch niemand mit nach Hause nehmen. Nun erhalten neue Teilnehmer die Chance, sich die Rekordsumme von drei Millionen Euro zu sichern. Die Show wird es auch auf Abruf bei RTL+ geben.