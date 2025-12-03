«Wer wird Millionär?»: Neue «3-Millionen-Euro-Woche» startet im Januar

Bewährtes Konzept

Zuletzt fand im Oktober eine «3–Millionen–Euro–Woche» der beliebten Quizshow statt. Damals kämpften die Teilnehmer noch an drei Abenden um den Finaleinzug. Wie gehabt kann auch bei der «3–Millionen–Euro–Woche» aus dem Januar 2026 jeder Kandidat am Finale teilnehmen, der zuvor mindestens 16.000 Euro erspielt hat. Das Finale findet dann am 9. Januar statt.