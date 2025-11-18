«Wer wird Millionär?»-Promi-Special: Das ist Günther Jauchs Favoritin

Sonja Zietlow ist laut Günther Jauch «immer gefährlich»

Seine Favoritin ist RTL–Kollegin Sonja Zietlow, die Shows wie «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» und «Die Verräter» moderiert. Die ehemalige Lufthansa–Pilotin hat bekanntlich einen sehr hohen Intelligenzquotienten (132) und bringt auch reichlich Quizerfahrung mit – sie hat selbst mehrere Quizshows moderiert. Bei Jauch ist sie bereits zum dritten Mal zu Gast: 2002 holte sie 64.000 Euro für den guten Zweck. Zehn Jahre später erspielte sie 125.000 Euro zusammen mit ihrem wenige Monate später verstorbenen Dschungelcamp–Kollegen Dirk Bach (1961–2012). Und im Jahr 2019 bewies sie bei «Bin ich schlauer als Günther Jauch?» sogar, dass sie schlauer als der Moderator und als 98 Prozent der Deutschen ist.