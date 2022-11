«Wer wird Millionär»-Special: Andrea Kiewel scheffelt das meiste Geld

Einmal mehr haben sich Stars für einen guten Zweck den 15 Fragen von Günther Jauch (66) und der drohenden Schmach, manch eine Wissenslücke zu offenbaren, gestellt. In der neuesten Ausgabe von «Wer wird Millionär? - Prominenten-Special» am Donnerstagabend (17. November, 20:15 Uhr, RTL) fanden sich Moderator Jan Köppen (39), «Fernsehgarten»-Moderatorin Andrea Kiewel (57), Musiker Max Mutzke (41) sowie der ehemalige «WWM»-Kandidat und Comedian Bastian Bielendorfer (38) ein. Wie viel der zusammengerechnet maximalen Gewinnsumme von vier Millionen Euro kam am Ende zusammen?