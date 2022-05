Werbung und Zusatzgebühren: Wie Netflix ums Überleben kämpft

Alleine in Deutschland labten sich Millionen Menschen in den vergangenen Jahren an Serien-Hits und Blockbustern. Sie fieberten bei «Squid Game» mit, lachten bei «LOL: Last One Laughing» oder regten sich über das Finale von «Game of Thrones» auf. Viele waren auch dazu bereit, mehrere Abos abzuschliessen, um einen Grossteil der Welt des modernen Entertainments geniessen zu können. Es kamen in den vergangenen Jahren jedoch immer mehr Anbieter hinzu. Noch 2022 startet etwa auch Paramount+ in Deutschland. Grosse Auswahl zum kleinen Preis? Pustekuchen!