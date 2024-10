Werder trauert um Torwart-Legende Dieter Burdenski

«Lebenslang Grün–Weiss», wie es in der Hymne des Bundesliga–Elften heisst, galt auch für den gebürtigen Bremer. In seiner 16–jährigen Werder–Karriere «verpasste er in seiner gesamten Zeit als Nummer eins lediglich eine Handvoll Bundesliga–Partien», heisst es auf der offiziellen Vereinswebseite.