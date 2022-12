Trend im Musikbusiness

Bieber würde damit einem Trend folgen, den seit der Pandemie viele Musiker, deren Gewinne durch Streaming-Plattformen und abgesagte Konzerte zurückgegangen sind, für sich nutzen. So haben in den vergangenen Jahren schon Künstler wie Bruce Springsteen (73), Bob Dylan (81), Stevie Nicks (74), Shakira (45), die Red Hot Chili Peppers oder Neil Young (77) die Rechte an ihrer Musik verkauft.