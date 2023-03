In männerdominierten Gesellschaften werden Frauen oft nicht gehört. Was können sie tun, um mehr wahrgenommen zu werden?

Mirijam Trunk: Männer reden im beruflichen Kontext mehr als Frauen, das belegen viele Studien - in Meetings nehmen sie beispielsweise 75 Prozent des Redeanteils ein. Schon in der Schule rufen Jungen achtmal so oft dazwischen, während Mädchen sich melden, wenn sie etwas sagen wollen. Das Erste, was Frauen tun können, um mehr wahrgenommen zu werden ist also: Den Glaubenssatz «laute Mädchen nerven» ablegen und sich bewusst mehr Redeanteil nehmen. Die Erfahrung, dass ein Kollege die eigene Idee wiederholt, ist eine, die mit unterschiedlichen Kommunikationssystemen zu tun hat. Gerade in etablierteren Unternehmen gilt oft das hierarchische Modell, in dem jede Kommunikation darauf abzielt, den eigenen Platz in der Gruppenhierarchie zu verbessern - und die muss nicht immer etwas mit der tatsächlichen Hierarchie zu tun haben. In diesem System gilt: Wenn eine Idee schonmal für gut befunden oder zumindest mit einem freundlichen Nicken quittiert wurde, kann es sich lohnen, sie nochmal zu wiederholen und damit selbst an Punkten zu gewinnen. Mein Rat wäre da, sich zu bedanken, dass die eigene Idee nochmal aufgegriffen wurde - und damit klarzumachen, von wem sie stammt.