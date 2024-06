«West Side Story»-Star Tony Mordente ist gestorben

«West Side Story» machte ihn bekannt

Tony Mordente verkörperte in der im September 1957 am Broadway uraufgeführten «West Side Story» die Rolle des A–Rab. In der Verfilmung von 1961 erhielt er dann die Rolle des Action, einem weiteren Mitglied der Jets–Gang. Zum Broadway kam der US–Amerikaner ursprünglich durch sein Stipendium für die American Ballet Theater School in New York City. Dort wurde er vom berühmten Choreografen Michael Kidd (1915–2007) entdeckt, der ihn für das Stück «Li'l Abner» besetzte.