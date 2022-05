«Westworld»: Atmosphärischer Trailer zu Staffel 4 enthüllt Startermin

In einem atmosphärischen und gewohnt auf Hochglanz polierten Trailer hat HBO den Starttermin der vierten Staffel von «Westworld» enthüllt. Die erste der neuen Folgen wird demnach bereits am 26. Juni 2022 in den USA erscheinen. Ob das auch für Deutschland der Fall sein wird, ist noch nicht klar. Staffel drei der Sci-Fi-Serie kam im Jahr 2020 noch mit einer Verzögerung von rund zwei Wochen nach US-Release via Sky nach Deutschland.