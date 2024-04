«Westworld»-Macher will abgesetzter Serie ein würdiges Ende bereiten

Der «Westworld»–Macher lässt sich nicht verunsichern. Vor zwei Jahren wurde die Sci–Fi–Western–Serie wegen geringer Quoten überraschend abgesetzt. Drehbuchautor Jonathan Nolan (47) bemüht sich seither um ein würdiges Ende für das einst gefeierte Fernsehspektakel. «Wir möchten die Geschichte, die wir begonnen haben, zu Ende bringen. Ich bin so verdammt stolz auf das, was wir gemacht haben. Es war eine aussergewöhnliche Erfahrung», erklärte er «The Hollywood Reporter» in einem Interview.