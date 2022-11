«Wetten, dass..?»: Diese Gäste begrüsst Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk (72) kehrt am Samstag, 19. November (20:15 Uhr, live im ZDF), erneut mit «Wetten, dass..?» zurück. Jetzt hat der Sender bekannt gegeben, welche Stars der Moderator und Sidekick Michelle Hunziker (45) in der Messe in Friedrichshafen begrüssen werden.