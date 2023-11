«Wetten, dass..?»: Mehr als 12 Millionen sehen Gottschalks Abschied

Thomas Gottschalk hatte vor der Ausgabe am vergangenen Samstag unter anderem in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung «Die Zeit» erklärt, für ihn sei es diesmal ein Abschied für immer von «Wetten, dass..?». Die Sendung könnte aber auch ohne ihn fortgesetzt werden. Wie die «Bild»–Zeitung aus ZDF–Kreisen erfahren haben will, soll «ein Comeback der Show im Sommer 2025 durchaus Befürworter» finden.