Katar vs. Ecuador - Das Eröffnungsspiel der Fussball-Weltmeisterschaft, Sonntag, 17 Uhr im ZDF

Die umstrittene Fussball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt. Das ZDF übertragt am späten Sonntagnachmittag das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber und WM-Debütant Katar und Ecuador aus Gruppe A. Die südamerikanische Mannschaft gilt als Favorit, obwohl in der Vergangenheit bereits einige WM-Gastgeber im Turnierverlauf über sich hinausgewachsen sind. Béla Réthy (65) kommentiert aus dem Al-Bayt Stadion in Al-Chaur.