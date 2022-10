WhatsApp ist down: Tausende Nutzer von Störung betroffen

Konzern arbeitet am Problem

Aber nicht nur in Deutschland gibt es Probleme - auf der ganzen Welt melden User Verbindungsprobleme. Unter anderem in Grossbritannien, Indien, den USA und Südkorea funktioniert die App nicht. Die Gründe sind bislang nicht bekannt. Der Mutterkonzern Meta hat das Problem gegenüber der britischen «The Sun» eingeräumt: «Wir sind uns bewusst, dass einige Leute derzeit Probleme mit dem Senden von Nachrichten haben und wir arbeiten daran, WhatsApp für alle so schnell wie möglich wiederherzustellen.» Wann der Messenger-Dienst wieder richtig funktioniert, bleibt abzuwarten.