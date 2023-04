WhatsApp: Zehn Tipps für den meistgenutzten Messenger

Bilder und Videos nicht automatisch speichern

Die WhatsApp-Standardeinstellung speichert alle geteilten Dateien auf dem Smartphone. Wer viel Video- und Fotomaterial empfängt und versendet, kann so schnell seinen Speicherplatz an die Grenzen bringen. Dazu sowohl auf iPhone als auch auf Android-Geräten in die WhatsApp-Einstellungen gehen und unter «Chats» die Option «Speicher und Daten» wählen. Ist dort die Funktion «Sichtbarkeit von Medien» aktiviert, werden Medien auf dem Smartphone gespeichert. Wer das nicht möchte, muss nur noch die Option deaktivieren.