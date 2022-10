«White Lives Matter»-Spruch in Paris

Kanye West provoziert mit rassistischem Slogan auf seinem Shirt

Kanye West will mal wieder polarisieren. Der Rapper und Modedesigner trug bei der Präsentation seiner neuen Kollektion ein Shirt mit der Aufschrift «White Lives Matter» - eine in der rechten Szene beliebte Reaktion auf «Black Lives Matter». An seiner Seite: Eine bekannte Trump-Anhängerin.