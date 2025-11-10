White Stripes in die Hall of Fame aufgenommen - doch Meg White fehlt

Jack White überbringt Megs Botschaft

Meg White ist erst die dritte Schlagzeugerin, die in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Als Jack White schliesslich die Bühne betrat, hatte er eine wichtige Nachricht im Gepäck. Der Gitarrist, der im Jahr 2014 sagte, er stehe kaum noch in Kontakt mit seiner «einsiedlerischen» ehemaligen Bandkollegin, enthüllte: «Ich habe vor ein paar Tagen mit Meg White gesprochen, und sie sagte, dass es ihr sehr leid tut, dass sie heute Abend nicht hier sein kann. Aber sie wollte, dass ich euch sage, dass sie sehr dankbar ist. Und allen, die sie über die Jahre unterstützt haben – es bedeutet ihr wirklich sehr viel», richtete Jack die Worte seiner Ex–Frau aus.