Whoopi Goldberg: Oscar-Comeback nach fast zehn Jahren

Whoopi Goldberg und die Oscars

Goldberg ist seit Jahrzehnten fest in der Schauspielwelt etabliert. 1986 wurde sie erstmals für einen Goldjungen in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» nominiert, vier Jahre später gewann sie ihn mit ihrer Nebenrolle in «Ghost – Nachricht von Sam» (1990). Auch fungierte sie selbst als Gastgeberin – und zwar vier Mal: 1994, 1996, 1999 und 2002 moderierte Goldberg die Oscarverleihungen. Mit ihrer bislang letzten Moderation stellte Goldberg sogar einen Rekord in der Geschichte des Events auf: Die Live–Übertragung der 74. Academy Awards im Jahr 2002 war mit einer Dauer von vier Stunden und 23 Minuten die längste Show aller Zeiten.