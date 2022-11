Suspendierung nach Holocaust-Äusserung

Der Sender ABC News hatte Goldberg im Januar für zwei Wochen suspendiert, nachdem sie in einer «The View»-Sendung gesagt hatte, beim Holocaust gehe es «nicht um Rasse». Die Moderatorin hatte sich kurz darauf entschuldigt. Via Twitter erklärte sie am 1. Februar: «In der heutigen Sendung habe ich gesagt, dass es beim Holocaust ‹nicht um Rassen geht, sondern um die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen›. Ich hätte sagen sollen, dass es um beides geht.»