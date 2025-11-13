Whoopi Goldberg wird 70: Schauspiel-Ikone mit Witz und Haltung

Engagement für die Rechte von Homosexuellen

Im Animationsklassiker «Der König der Löwen» (1994) übernahm sie die Synchronisation der Hyäne Shenzi. In den 1990ern arbeitete sie zudem unter anderem mit Angelina Jolie, Matthew McConaughey und Alec Baldwin zusammen. Nach der Jahrtausendwende wurde es um Goldberg etwas ruhiger. Sie war zwar immer noch als Schauspielerin aktiv, doch weitere Hits blieben aus. 2003 bekam sie ihre eigene Sitcom «Whoopi». Die Show wurde jedoch aufgrund schlechter Einschaltquoten nach nur einer Staffel eingestellt. Seit 2007 gehört sie zum Moderatoren–Team der Talkshow «The View». In den vergangenen Jahren übernahm sie nur wenige Filmrollen. Sie war unter anderem in «Till» (2022) und in der Musical–Version von «Die Farbe Lila» (2023) zu sehen.