Wichtige Botschaft: Königin Camilla lädt 300 Gäste in den Palast ein

Camillas Anliegen war es, sich bei den Mitarbeitenden der Organisation für ihre Arbeit zu bedanken. «Jeder von Ihnen hat eine beeindruckende Geschichte zu erzählen: Ob Sie in diesem Land oder im Ausland arbeiten, ob Sie in einer Zufluchtsstätte, einem Center für sexuelle Überriffe, einer Wohltätigkeitsorganisation, im Parlament arbeiten – was am wichtigsten ist, Sie sind Überlebende», sagte Camilla laut «People»–Magazin während ihrer Rede im Palast.