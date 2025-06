«Wichtigste Frau meines Lebens»: Marc Terenzi gratuliert Sarah Connor

«Alles Gute zum Geburtstag. Du bist noch immer die wichtigste Frau in meinem Leben. Selbst nach all den Jahren», schreibt Terenzi auf Englisch zu dem Bild, das das einstige Traumpaar strahlend nebeneinander zeigt. «Du bist stark, beständig, leidenschaftlich, fürsorglich», zählt er Connors Eigenschaften auf. All das mache die Mutter seiner zwei Kinder für ihn «unvergesslich». Zudem wünscht er der Musikerin, dass ihr neues Lebensjahr noch schöner werde als das vergangene.