«Wicked»: Neuer Teaser zeigt Jeff Goldblum als Zauberer von Oz

Arbeit mit einem weiteren Megastar

Zu den Produzenten von «Wicked» gehört Marc Platt (67). Er und Jon M. Chu arbeiten nach «Wicked» laut US–Berichten an einem Projekt über einen weiteren Musik–Megastar. Wie kürzlich bekannt wurde, soll Britney Spears' (42) Autobiografie «The Woman in Me» zum Biopic werden. Der Regisseur wird das Filmprojekt zusammen mit Platt betreuen. Spears deutete auf der Social–Media–Plattform X an, direkt involviert zu sein. Sie freue sich, ihren Fans mitteilen zu können, mit Marc Platt an einem «geheimen Projekt» gearbeitet zu haben. Jener habe «schon immer meine Lieblingsfilme gemacht».