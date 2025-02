«Wicked»-Star Cynthia Erivo wird zu Jesus Christus

Sie ist auf der Musicalbühne zu Hause

Dank ihrer Rolle der Elphaba in «Wicked» ist Erivo derzeit omnipräsent. Ihren Durchbruch feierte die Britin aber weit aus früher – und zwar auf der Musicalbühne: Mit ihrer Performance in dem Broadway–Musical «Die Farbe Lila» gewann sie 2016 einen Tony Award und ein Jahr später einen Grammy sowie einen Emmy. In dem Historienfilm «Harriet – Der Weg in die Freiheit» (2019) spielte Erivo die Hauptrolle der Harriet Tubman und erhielt dafür sowohl eine Oscar– als auch eine Golden–Globe–Nominierung. Derzeit kann sie mit ihrer Darbietung in «Wicked» unter anderem auf einen Screen Actors Guild Award und einen Oscar in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» hoffen.