«Wicked: Teil 2» übertrifft den Vorgänger und stellt Rekord auf

Ein Jahr nach Teil eins ist der Hype um die Hexen Glinda und Elphaba noch grösser. «Wicked: Teil 2» hat laut «Variety» an seinem ersten Wochenende in den USA 150 Millionen US–Dollar eingespielt. Weltweit stehen 226 Millionen zu Buche. Die ersten Prognosen vom Sonntag hat die Fortsetzung damit leicht unterboten. Sie gingen von 151 Millionen US–Dollar bzw. 228 Millionen Dollar aus.