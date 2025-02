Wie André Rieu zu in «In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte» kam

Die Liebe zur Serie entdeckte der Niederländer gemeinsam mit seiner Frau Marjorie Rieu (geb. 1951) während der Corona–Zeit. «Meine Frau nahm immer mittags im NDR eine Folge auf und die schauten wir dann am Abend. Es war wirklich ein schöner Zeitvertreib in dieser schwierigen Zeit, in der wir nicht auftreten durften», verrät der Niederländer im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.