Wie Angehörige von Demenz-Erkrankten Hilfe bekommen können

Welche Betreuungsformen gibt es?

Saxl-Reisen: Es gibt eine ganze Reihe von Unterstützungs- und Betreuungsangeboten. Ambulante Pflegedienste helfen in erster Linie bei der Körperpflege und im Haushalt. (Ehrenamtliche) Einzelbetreuung findet meist für einige Stunden pro Monat in der eigenen Wohnung oder auch als Begleitung zu Freizeitaktivitäten statt. Betreuungsgruppen werden in der Regel an einem oder mehreren Tagen pro Woche für drei bis vier Stunden angeboten; dort finden gemeinschaftliche Aktivitäten statt. In Tagespflegeeinrichtungen können Pflegebedürftige mehrere Tage pro Woche ganztägig betreut werden, in der Regel gehört ein Fahrdienst zum Angebot. Demenz-WGs sind ein Angebot zum dauerhaften Wohnen, wo bis zu zwölf Personen zusammenleben und - meist mit Einbindung von Angehörigen - betreut und gepflegt werden. Unter stationärer Pflege versteht man das dauerhafte Leben in einer Pflegeeinrichtung.