Wie Brad Pitts Töchter: Auch Suri Cruise ändert ihren Nachnamen

Die Tochter von Tom Cruise und Schauspielerkollegin Katie Holmes (45) feierte gerade ihren Abschluss an der High School. Doch laut Medienberichten taucht in der Liste der Absolventen nicht der Name Suri Cruise auf. Stattdessen steht dort lediglich Suri Noelle. Noelle ist der zweite Vorname ihrer Mutter.