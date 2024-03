Wie der Vater so der Sohn: Rod Steward teilt seltenes Familienfoto

Sohn Aiden ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten

Die rund 1,4 Millionen Follower des Musikers sind begeistert von dem Familienfoto, das die drei Söhne des Rockstars in lässigen Outfits zeigt, während sich Stewart selbst für Hemd, Krawatte und einen schwarzen Mantel mit dazu passenden Handschuhen entschieden hat. Vor allem Stewarts jüngster Sohn Aiden hat es den Fans des «Sailing»–Interpreten angetan. «Wow, dein Jüngster sieht genauso aus wie du», schreibt ein Follower in der Kommentarspalte. «Aiden ist eine Kopie von dir Rod und alle so unglaublich attraktiv wie ihr Vater», schwärmen andere.