Wie die Brustkrebs-Erkrankung Nicoles Leben verändert hat

In dem Moment der Diagnose sei für Nicole «die Welt stehengeblieben». «Mich hatte es richtig erwischt, das volle Programm», erinnert sich die Musikerin. Allerdings sei sie von Anfang an stark geblieben: «Ich wusste, so trete ich nicht ab. Ich habe mich der Krankheit vom ersten Tag an entgegengestellt.» Öffentlich machte sie die Diagnose erst zwei Jahre später, im Mai 2022. «Ich wollte kein Mitleid, ich wollte auch niemanden zu Tränen rühren», so Nicole.