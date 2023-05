«Wie die Kommunisten»: Donna Leon kritisiert Umschreiben von Büchern

«Das nennt man Zensur»

Darüber hinaus kritisiert Leon Tendenzen, aus vorauseilendem Gehorsam Inhalte zu vermeiden, die für manche unbequem oder verletzend sein könnten. «Wir leben jetzt in einer Welt, in der man nichts schreiben darf, was Leser kränkt, überrascht, verletzt, verstört oder in irgendeiner anderen Weise Empfindlichkeiten berührt». Diese Entwicklung gefalle ihr «ganz und gar nicht»: «Das nennt man Zensur.»