«Wie Dreck behandelt»: Kristen Stewart rechnet mit der Filmbranche ab

«Verheerend und erbärmlich»

Erst vor wenigen Monaten hatte sich Stewart bereits kritisch über die Zustände in Hollywood geäussert. Bei einem von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles ausgerichteten Event sprach sie über mangelnde Gleichberechtigung in der US–Filmindustrie – auch nach MeToo. Sie könne bestätigen, «dass es bei jedem einzelnen Bild ein harter Kampf ist, wenn der Inhalt zu düster und zu tabu behaftet ist, wenn Offenheit über Erfahrungen, die Frauen regelmässig machen, regelmässig Ekel und Ablehnung hervorruft», sagte Stewart laut «Variety». «Es sei »verheerend und erbärmlich, wie wenige Filme aus dem letzten Jahr von Frauen gedreht wurden«. In ihrer siebenminütigen Rede sprach sie auch von einem »Jungs–Club–Geschäftsmodell, das vorgibt, mit uns zusammenarbeiten zu wollen, während es uns unsere Ressourcen abschöpft und unsere wahren Perspektiven herabwürdigt".