Wie echt ist die Liebesgeschichte von William und Kate in «The Crown»?

Kannten sich William und Kate früher als gedacht?

William und Kate sollen sich das erste Mal an der Universität St Andrews in Schottland gesehen haben, lautet die gängige Geschichte. Royal–Expertin Katie Nicholl geht allerdings davon aus, dass die beiden sich schon zuvor getroffen hatten. Vor der Uni besuchte Kate Middleton von 1995 bis 2000 das Marlborough College. Als sie in der sechsten Klasse war, soll sie den Prinzen durch gemeinsame Freunde kennengelernt haben, sagte Nicholl einmal unter Berufung auf Kates Umfeld von damals in einer Show von Katie Couric (66). In ihrem Buch «Kate: The Future Queen» berichtet die Autorin weiteren Medienberichten zufolge zudem über Hockey–Spiele, bei denen Kate den zukünftigen Prinzen während der Schulzeit angeblich sah.