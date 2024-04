Wie «Ein Colt für alle Fälle»: Diese 80er-Kultserien wurden zu Filmen

Seit den 1990ern schon gibt es in Hollywood Versuche, den «Sechs–Millionen–Dollar–Mann» auf die grosse Leinwand zu bringen. Anfang der 2000er–Jahre tauchten Berichte auf, Jim Carrey (62) könnte die Hauptrolle übernehmen. 2014 hiess es, dass ein Spielfilm mit dem vorläufigen Titel «The Six Billion Dollar Man» in Produktion gehen sollte, mit Mark Wahlberg (52) als Steve Austin. Allerdings soll es Streit um die Rechte an dem Stoff geben. Ob das Projekt nun umgesetzt wird, ist offenbar weiter unklar. Immerhin gibt es bereits mit der Fernsehserie «Die Sieben–Millionen–Dollar–Frau» mit Lindsay Wagner (74) in der Hauptrolle ein Spin–off. Von 1987 bis 1994 wurden ausserdem drei Fernsehfilme mit den beiden Figuren produziert.