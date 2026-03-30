Wie ein Magnet: Paul McCartney lockt unzählige Stars ins Fonda Theatre

Besonders aus der Welt der Musik herrschte daneben reger Andrang. Neben Billie Eilish und ihrem Bruder Finneas O'Connell sollen etwa auch Olivia Rodrigo, Seal, Sabrina Carpenter, Taylor Swift und Christina Aguilera zugegen gewesen sein. Anthony Kiedis sowie Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Steven Tyler von Aerosmith, Musikproduzent Jimmy Iovine sowie Sharon Osbourne, die Ehefrau des verstorbenen Ozzy Osbourne, gaben sich demnach ebenfalls die Ehre. Neben weiteren Promis soll ein besonderer Wegbegleiter McCartneys ebenso erschienen sein: Ringo Starr, der auch einer der Beatles war.