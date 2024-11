«Wie ein Neuanfang»: Jörn Schlönvoigt bei «Dahoam is Dahoam»

Jörn Schlönvoigt (38) tauscht den Kolle–Kiez gegen Lansing – zumindest vorübergehend. Ab dem heutigen 25. November ist der «GZSZ»–Star in der beliebten BR–Serie «Dahoam is Dahoam» (Montag bis Donnerstag, 19:30 Uhr) zu sehen. Fans der RTL–Daily kennen Schlönvoigt seit 2004 als Philip Höfer. Jetzt wechselte er das Set und schlüpfte in eine andere Rolle. Als Lasse Hein bandelt er in «Dahoam is Dahoam» mit der quirligen Apothekerin Tina (Anita Eichhorn, 33) an und wirbelt das Leben in der Lansinger WG auf.