«Wie ein Sack»: Thorsten Legat hat sein Alter im Camp beeinträchtigt

Sie haben im Dschungel viel über Ihre Familie geredet. Wie hat die Sie bei der Rückkehr aus dem Dschungel empfangen?

Legat: Meine Kinder sind ausgezogen und gehen ihren eigenen Weg. Sollte man ja auch in dem Alter, mit 26 und 25 Jahren. Meine Frau hat mich liebevoll in den Arm genommen, sie ist auch nah am Wasser gebaut, und hat gesagt: «Schön, dass du dabei warst, ich bin so stolz auf dich, was du da geleistet hast, in dem Alter.» Sie ist mein grösster Kritiker – aber wenn man Komplimente bekommt von seiner Ehefrau, dann sollte man die nicht nur geniessen, sondern ganz tief im Herzen speichern.