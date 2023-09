«Wie ein Traum»: Kobe Bryants Tochter Natalia feiert Laufsteg-Premiere

«Unglaubliche Gelegenheit»

Sie lief auf der Mailänder Fashion Week zum ersten Mal über den Laufsteg, seit sie 2021 bei der Agentur IMG Models unterschrieben hatte. Bei der Frühjahr/Sommer–Show 2024 von Versace präsentierte sie ein schwarzes Midikleid mit Flügelärmeln, metallisch–silberne Schuhe und eine schwarze Handtasche. In einem am 22. September veröffentlichten Interview mit «Vogue» sprach die 20–jährige Studentin der University of Southern California über ihren Auftritt in Mailand: «Ich freue mich riesig auf mein Laufstegdebüt. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit.» Sie sei Donatella Versace (68) «so dankbar» und fühle sich geehrt, «dass sie mich eingeladen hat, Teil von etwas so Besonderem zu sein».