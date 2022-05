Wie eine klassische Kur gegen moderne Beschwerden helfen kann

Wie herausfordernd waren die vergangenen Pandemie-Jahre für Ihre Branche?

Berek: Vielerorts bedeutete der Lockdown für die Kurorte und die dortigen Thermen und Betriebe eine Katastrophe und die Absicherung der Existenz nahm strategischen Plänen für die Zukunft den Raum. Einnahmeausfälle und selbst der Betrieb unter Auflagen mit einer maximalen Auslastung von 25 Prozent brachte viele Betriebe in finanzielle Not. Dabei haben Auswertungen der Luca-App ergeben, dass zum Beispiel die Thermen keine Pandemietreiber sind. Ganz im Gegenteil: Unsere Heilbäder und Kurorte dienen gerade der in der Pandemie so oft zitierten Gesundheit und sind damit Teil der Lösung.