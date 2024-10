Wie eine Prinzessin: Kylie Jenner auf dem Laufsteg im Disneyland Paris

Kylie Jenner, die durch die Reality–Show ihrer Familie «Keeping Up with the Kardashians» bekannt wurde, gab ihr Laufstegdebüt im Jahr 2011 für Avril Lavignes (40) damaliges Label Abbey Dawn. Zwei Jahre später lief sie Seite an Seite mit ihrer älteren Schwester Kendall Jenner (28) für Sherri Hill. Die 27–Jährige war schon seit ein paar Tagen in der französischen Hauptstadt und besuchte verschiedene Shows. Zudem feierte sie dort gemeinsam mit ihrer Schwester Kendall den 32. Geburtstag der spanischen Sängerin Rosalía.