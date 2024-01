Wie einst «Dallas»: Darum ist Abräumer «Succession» so faszinierend

Was «Succession» in jeder einzelnen Folge meisterlich beherrscht, ist eine ambivalente Form der Unterhaltung. Einerseits verabscheut man jede Faser dieser weltfremden, einander zerfleischenden Grosskotz–Familie und freut sich diebisch darüber, wenn es sich mal am Kaviar verschluckt. Andererseits ertappt sich der Zuschauer dabei, geradezu voyeuristisch in den Alltag des Top–Prozents vom Top–Prozent zu lunzen und dem Gedanken zu verfallen, wie er selbst wohl mit so einem Reichtum umgehen würde.