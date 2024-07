Wie gefährlich ist es, Alkohol im Flugzeug zu trinken?

Stärkere Wirkung und Dehydration

Wer schon einmal Alkohol an Bord getrunken hat, dürfte bemerkt haben, dass er anders wirkt. Ein Glas Wein in der Luft kann sich wie zwei oder sogar drei Gläser am Boden anfühlen. Die Luftdruckverhältnisse in einer Flugzeugkabine spielen dabei eine wesentliche Rolle. Sie können zu einer schnelleren Aufnahme von Alkohol ins Blut führen, was die Wirkung verstärkt. Zudem führt der niedrige Luftdruck zu einer geringeren Sauerstoffsättigung im Blut – der Effekt von Alkohol wird dadurch weiter verstärkt.