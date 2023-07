Absage ihrer Tour

Bereits im Oktober 2021 hatte Céline Dion offenbart, dass sie mit «schweren und permanenten Muskelverkrampfungen» zu kämpfen habe. Im Dezember 2022 veröffentlichte die «My Heart Will Go On»-Sängerin dann, dass bei ihr die seltene neurologische Krankheit «Stiff Person Syndrom» diagnostiziert wurde. Diese führt in Stresssituationen zu Muskelverkrampfungen und macht Auftritte unmöglich. Ihre «Courage World Tour» hatte sie zunächst verschoben, am 26. Mai sagte sie sämtliche noch ausstehenden Konzerte in Europa ab.